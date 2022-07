अब ना साइबर हमले का डर, ना होगी कम्यूनिकेशन में किच किच, IIT का मेगा प्लान

IIT Kanpur: दूरसंचार विभाग ने आईआईटी कानपुर के तीन स्टार्टअप संग समझौता किया। एक्सटेन नेटवर्क्स, सीडीस्पेस रोबोटिक्स और कासग्रिड सुधारने में मदद करेंगे।

अब साइबर क्राइम के साथ साथ कम्यूनिकेशन की समस्या को दूर करने के लिए आईआईटी मदद करेगा। देश का कम्युनिकेशन सिस्टम सुधारने के साथ विदेशों के समान अत्याधुनिक बनाने में आईआईटी कानपुर मदद करेगा। संस्थान के तीन स्टार्टअप अलग-अलग क्षेत्र में तकनीक के माध्यम से पूरे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने संस्थान के तीन स्टार्टअप एक्सटेन नेटवर्क्स, सीडीस्पेस रोबोटिक्स और कॉसग्रिड के साथ समझौता किया है। ये स्टार्टअप जरूरत के मुताबिक शोध कर सिस्टम विकसित करेंगे और विभाग इन्हें शोध के लिए बजट उपलब्ध कराएगा।

IIT's mega plan Now no fear of Cyber Attack and No Problem in Communication