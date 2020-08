UP Weather : कहीं बारिश भिगोएगी तो कहीं उमस से होंगे पसीने-पसीने, जानें- आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम

कानपुर. UP Weather Forecast. कानपुर, उन्नाव और हरदोई समेत उत्तर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में शनिवार रात को झमाझम बारिश (Heavy Rain) हुई। नोएडा सहित कई जिलों में रविवार सुबह बदरा जमकर बरसे (Barish)। आसमान में अभी भी बादल छाये हैं, जो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश (UP Weather) हो सकती है। यह कहीं कम तो कहीं ज्यादा होगी। रविवार को ज्यादातर जिलों में बादल छाये हैं, लेकिन बीच-बीच में सूर्यदेव के दर्शन से उमस बढ़ती जा रही है।

कानपुर में जमकर बरसे बदरा

कानपुर सहित आसपास के 13 जिलों में शनिवार देर रात हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हुई जो रविवार सुबह चार बजे तक जारी रही, जो अगले एक-दो दिनों तक भी जारी रहने की संभावना है। उन्नाव, हरदोई और कन्नौज में हल्की बारिश हुई। अभी भी बादल छाये हैं कभी भी बारिश हो सकती है। हालांकि, बीच-बीच में निकल रही धूप ने उमस बढ़ा दिया है। कानपुर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस है।

बुंदेलखंड के मौसम का हाल

चित्रकूट और बांदा में सहित बुंदलेखंड के ज्यादातर हिस्सों में काले-काले बादल छाए हैं जो कभी भी बरस सकते हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कहीं-कहीं बिजली भी गिरने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने यहां हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

नोएडा : आज बारिश का अलर्ट

नोएडा के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह जमकर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी की है। नोएडा का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस है।

लखनऊ में बढ़ी उमस, बारिश से मिलेगी राहत

राजधानी लखनऊ में सुबह-सुबह निकली धूप ने उमस बढ़ा दी। हालांकि, बीच-बीच में आ रहे बादलों की वजह से धूप-छांव का खेल चलता रहा। मौमस विभाग के मुताबिक, शाम तक एक बार फिर लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। रविवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Noida: Rain lashes parts of the city; visuals from Sector-10.



India Meteorological Department (IMD) has predicted 'partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers' today. pic.twitter.com/nM9fbyYGE6