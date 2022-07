UP Schools: पब्लिक स्कूलों ने नहीं लिए गरीब बच्चों के प्रवेश, DM ने दिया दो दिन का समय

RTE Education: एक दर्जन से ज्यादा स्कूल जानबूझकर कर आरटीई के छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। गरीब बच्चों को इधर-उधर भटकाया जा रहा। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर अब कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिले के एक दर्जन से ज्यादा स्कूल आईटीई में आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं ले रहे हैं। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को भेजकर जांच कराई तो कलई खुल गई। दो दिन में स्कूल प्रबंधन को प्रवेश लेने की चेतावनी दी है। अगर प्रवेश न लिया गया तो स्कूलों पर कार्रवाई होगी।

Public schools not take admission of poor Students in Kanpur