सातवीं के छात्रों ने चिट्ठी में लिखा अपना दुःख, प्रिंसिपल से कहा लड़कियां class में करती हैं ऐसी हरकतें

Jawahar Navoday vidyalaya Students Letter: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चिट्ठी जमकर वायरल हो रही। इसमें सीतवीं से छात्रों ने लड़कियों से परेशान होकर अपने प्रिंसिपल को लिखी। इसमें ऐसा क्या कि लोगों ने कह दिया पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए।

Updated: May 11, 2022 12:45:33 am

सोशल मीडिया में एक एप्लीकेशन खूब वायरल हो रही है। इस एप्लीकेशन कक्षा सात छात्रों ने अपना दर्द प्रिसिंपल को चिट्ठी के जरिए बताया। मामला है उत्तर प्रदेश का औरेया। यहां के तैय्यापुर के जवाहर नवोदय विद्यालय का है। केंद्र सरकार का आवासीय स्कूल है। इन दिनों यहां से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर ‘धर्राटे काट रही है’। कक्षा सातवीं ‘अ’ के लड़कों द्वारा ये लिखी गई है। इसमें छात्रों ने मांग की है कि क्लास की लड़कियां माफी मांगें। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर कक्षा सात की लड़कियों ने ऐसा क्या किया कि छात्रों ने तंग आकर प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख डाली है।

NVS 7th Students application gone viral in social media against girls