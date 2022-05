मिलिट्री स्कूल में एडमिशन का मतलब बच्चे को नौकरी में आसानी, आप भी जानिए एडमिशन के नियम

Military School Admission Update: यदि आप भी मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं तो पहले इन योग्यताओं पर खरे उतरना होगा। यहां से आसानी जॉब भी मिलती है।

यदि आप भी अपने बच्चे आर्मी, एयरफोर्स में भेजना चाहते हैं तो आप मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे में अभिभावक जो चाहते हैं कि उनका बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ें या वो छात्र जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के इच्छुक है, उनके लिए मौका है। दरअसल, देश के पांच जगहों पर स्थित राष्ट्रीय मिलिस्ट्री स्कूलों में कक्षा 6वीं और 9वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इन स्कूल में बच्चों को सैन्य सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। यहां सिर्फ लड़कों का ही एडमिशन कराया जा सकता है। मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को आगे चलकर नौकरी में आसानी होती है।

Military School Admission Process Students can Get Job in Defence