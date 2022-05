ऐसा होगा यूपी का पहला कृत्रिम समुद्र, यहां देखें तस्वीरें, मुफ्त मनोरंजन और रोजगार भी

Uttar Pradesh first artificial Sea: प्रदेश का पहला कृत्रिम समंदर कानपुर में बनने जा रहा है। मुम्बई और गोवा के बीच का एहसास अब कानपुर की गंगा किनारे मिलेगी। फोटो में देखिए कैसा रहेगी कृत्रिम समंदर का नजारा।

वैसे तो कानपुर अपनी खूबियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। चाहे व्यापार के लेकर हो या फिर कोई नई तकनीक। लेकिन कानपुर अब एक और नई वजह जाना जाएगा। वह है कृत्रिम समंदर। कानपुर में प्रदेश का पहला कृत्रिम समंदर बनने जा रहा है। यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए खेल, खाने आदि मनोरंजन होगा। कानपुर के सबसे अधिक विजिटिंग प्लेस गंगा बैराज में ये प्रोजेक्ट तैयार किया मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने। पत्रिका से बातचीत के दौरान कानपुर मंडल के डॉ राजशेखर ने कहा कि जल्द ही शहरियों के लिए मनोरंजन का बड़ा तोहफा होगा। आप भी फोटो में देखिए प्रदेश का पहला कानपुर में बन रहा कैसा होगा कृत्रिम समंदर का नजारा।

UP first artificial Sea in Kanpur See Photos