एक मिनट में 700 गोलियां दागती है गन, जान लीजिए रायफल, गन और बंदूक में क्या है अंतर

Diffrence Between Rifile and Gun: शायद आप भी अभी तक राइफल को ही गन समझ रहे होंगे। लेकिन राइफल और गन दोनों ही अलग है। दोनों की खासियत एक दूसरे से बेहद अलग हैं।

अक्सर हम अपने जीवन में रिवॉल्वर, रायफल और गन जैसे शब्दों से रूबरू होते रहते हैं। अक्सर सुनते हैं गन, जिससे हम बचपन में खेलकर आए हैं। लेकिन असल जिंदगी में असल के ये हथियार बेहद खतरनाक होते हैं। एक तरफ जहां ये सुरक्षित रखते हैं तो दूसरी तरफ कुछ पल में ही किसी जान लेने के लिए भी काफी हैं। पत्रिका की अस्त्र-शस्त्र की श्रंखला में आज हम रिवॉल्वर, रायफल और गन के विषय में जानेंगे। भले ही ये तीनों का काम ही एक हो लेकिन ये तीनों हथियार एक दूसरे से बहुत अंतर रखते हैं। रायफल की बात करें तो रायफल दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। इसकी श्रंखला समंदर की तरह है। रिवॉल्वर लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमान करते हैं।

Know About Gun Revolver and Rifle which weapon Dangerous