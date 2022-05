Flights From Kanpur Airport: अब कानपुर से आठ नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरी होंगी। इसके लिए नया टर्मिनल लगभग बन चुका है। वहीं, पुराने टर्मिनल का भी विस्तार हो रहा है।

Updated: May 09, 2022 06:00:04 pm

उत्तर प्रदेश के कानपुर से आठ शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें जल्द चालू होंगी। गोरखपुर के बाद फ्लाइट के जरिए कानपुर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ेगा। इसके साथ ही सूरत, देहरादून, राजकोट, कोलकाता, पटना, जयपुर और गोवा के लिए कानपुर से सीधे हवाई सफर कर सकेंगे। कनेक्टिविटी निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के रनवे से टैक्सी लिंक होने के बाद मिलेगी। स्पाइस जेट ने कानपुर से वन स्टॉप यानी आठ शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटों को शुरू करने के लिए इसे शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अथॉरिटी से फौरी तौर पर मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इन शहरों में जाने के लिए लखनऊ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

Flight Strated from Kanpur to Dehradun Calcutta Patna Jaipur and Gova