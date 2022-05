यूपी में आ गई कोरोना की चौथी लहर, 305 नए केस, कोरोना से हुई मौत

Covid Update Uttar Pradesh: यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ बड़ी संख्या में संक्रमित आए। क्या प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर आ गई है।

Published: May 09, 2022 04:59:25 pm

कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को बीते 24 घंटे में प्रदेश में 85 संक्रमित तो मात्र लखनऊ में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षण हैं। सभी मरीज होम आईसोलेशन में हैं। बीते करीब तीन हफ्ते से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जांच की संख्या में इजाफा किया है। रोजाना लाखों लोगों की जांच कराई जा रही है। प्रदेश में कोरोना से मौत भी हुई।

Covid Fourth Wave in uttar Pradesh one death 305 new case