इन स्कूलों को बनानी होगी वेबसाइट, शिक्षकों से लेकर छात्रों अभिभावकों के लिए बड़ी मुसीबत, जानें बड़े बदलाव

School New Rules Update: अब स्कूलों को अपनी वेबसाइट बनानी होंगी। इसमें सबी जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही अब छात्रों की हाजिरी बायोमेट्रिक से होगी। स्कूलों को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं।

अब हर राजकीय, अशासकीय के साथ संस्कृत और मदरसा बोर्ड के विद्यालयों की अपनी वेबसाइट होगी। इसके लिए स्कूलों को 10 से 15 हजार रुपये खर्च करने होंगे। छात्रों की हाजिरी के लिए किसी को 5000 तो किसी को 25 हजार खर्च कर बायोमीट्रिक अटेंडेंस मशीन खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजकीय के साथ अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को भी अपनी वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी मुसीबत होगी।

