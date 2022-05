सीटेट की परीक्षा में नहीं हो रहे उत्तीर्ण, यहां जानिए सफलता का‘मंत्र’

CTET 2022 Exam Preparation Tips: यदि आप भी सीटेट (CTET) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के ये मूलमंत्र जान लीजिए। इनको अपनाने से जरूर उत्तीर्ण होंगे।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) में हर साल देशभर के लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। टीचिंग में करियर बनाने वाले उम्मीदवार मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। परीक्षा में शामिल भी होते हैं। लेकिन सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में आपको निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सीटेट का आयोजन सीबीएसई (CBSE) द्वारा साल में दो बार किया जाता है। CTET 2022 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस बार यह परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ बेहतरीन टिप्स जान लेने चाहिए। इनको अपनाकर आप सीटेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

CTET Exam Preparation Tips If failed many times Know Here