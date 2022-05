सौ करोड़ का कानपुर में बनेगा Mall, जानिए कितना बड़ा और क्या होंगी नई सुविधाएं

New Mall in Kanpur: कानपुर एक और नया मॉल बनने जा रहा है। मोतीझील में 100 करोड़ की लागत से मॉल तैयार होगा है। नई तकनीकों पर आधारित मॉल में बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जा रही।

Updated: May 11, 2022 12:33:03 am

शहरियों के लिए अब एक और मॉल बनने जा रहा है। मोतीझील मेट्रो स्टेशन के बगल में एक हेक्टेयर जमीन पर लगभग 100 करोड़ की लागत से शॉपिंग मॉल बनेगा। केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह और यूपी मेट्रो के परियोजना निदेशक के बीच वार्ता के बाद सहमति बन गई है। इससे मेट्रो के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और शहरवासियों के लिए यहां कारोबार का अवसर भी मिलेगा। वीसी ने चिह्नित की गई जमीन का को मुख्य अभियंता रोहित खन्ना समेत अन्य इंजीनियरों के साथ निरीक्षण किया।

New Mall Going to Construct in Kanpur with 100 crores