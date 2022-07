यूपी में फैला स्वाइन फ्लू, इन जिलों में मिले केस, भोपाल भेजे गए सैंपल

UP News: उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से सुअरों के मरने का सिलसिला जारी था। लेकिन विभागों ने नजरंदाज कर दिया। यूपी में स्वाइन फ्लू फैलने लगा।

उत्तर प्रदेश में सुअरों की मौत का सिलसिला तेज हो गया है। लगातार सुअरों की मौत और स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। निराला नगर मैदान में बुधवार को भी सुअरका शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे डॉक्टरों ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की आंशका जताते हुए शव का पोस्टमार्टम कर अंगों को जांच के लिए भेजा है। कानपुर और फतेहपुर में स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव मरीज मिले।

