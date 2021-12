हिण्डौन में तीसरे दिन 40 जनों ने भरे 46 नामांकन

40 people filed 46 nominations on the third day in Hindaun

113 जनों ने लिए नाम निर्देशन पत्र

पंचयत समिति चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि आज

करौली Published: December 01, 2021 11:59:21 pm

हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय में तीन बजे भवन का गेट बंद होने पर प्रवेश पाने के लिए मशक्कत करते लोग।,हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय भवन में नामांकन पत्रों की जांच कराने लगे भीड़।, हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय में परिसर में अधिवक्ताओं के काउंटर पर पंचायत समिति सदस्य के नामांकन भरवाने के लिए लगी भीड़।

