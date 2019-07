कूंची के कलाकारों की आज होगी ‘रंग मल्हार’

Artists of Kuchi will be 'Rang Malhar' today.The painter will decorate the beejana with colors in 20 districts including Hindon. Rang Malhar Festival in the state on July 21

-हिण्डौन सहित 20 जिलों में रंगों से बीजणी को सजाएंगे चित्रकार- राज्य में रंग मल्हार महोत्सव 21 जुलाई को