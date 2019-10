यहां बैंकर्स ने दिलाई शपथ, भ्रष्टाचार में नहीं करें सहयोग

Bankers administered oath here, do not cooperate in corruption. Take advantage of public welfare schemes of Bank of Baroda.Credit camp organized in farmer fortnight program.



बैंक ऑफ बड़ौदा की जनकल्याणकारी योजनाओं का ले लाभ -किसान पखवाड़ा कार्यक्रम में लगा क्रेडिट शिविर