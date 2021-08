दौड़ती बोलेरो पर फायरिंग कर बाइक सवार लुटेरों ने लूटे छह लाख रुपए

Bike riders looted six lakh rupees by firing on the running Bolero

-लुटेरों ने बोलेरो सवार की कनपटी पर पिस्टल लगा दिया वारदात को अंजाम

-बयाना रोड पर चौबे के बांध की घटना