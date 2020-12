नगरपरिषद सभापति चुनाव मेंं चारों खाने चित्त हुई भाजपा

BJP is worried about all the elections in the city council electionवोट डालने नहीं आए चार पार्षद, तीन ने की क्रॉस वोटिंग भाजपा टिकट पर जीते 18 पार्षद, सभापति प्रत्याशी को मिले 11 वोट