हिण्डौन सरस डेयरी के घी को ‘एगमार्क’ की प्रमाणन

Certification of Agmark to Ghee of Hindaun Saras Dairy.Hindaun dairy plant will have poly packing of ghee. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare issued certification.Agmark' to Sawaimadhopur-Karauli District Milk Producers' Cooperative Association after four decades

हिण्डौन डेयरी प्लांट में होगी घी की पॉली पैकिंग. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया प्रमाणन