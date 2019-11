सरकारी अनुबंध का झांसा दे, ट्रैक्टरों को बेचने वाला गिरफ्तार

Deceptive of government contract, seller of tractor arrested.Police caught accused from Mahwa, a tractor recovered.Alwar Municipal Council had given away the contract for waste management work.

पुलिस ने महवा से पकड़ा आरोपी, एक ट्रैक्टर बरामद.अलवर नगरपरिषद में कचरा प्रबंधन कार्य के अनुबंध का दिया था झांसा