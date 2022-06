मेहंदी और डांस सीखने का उत्साह, ताईक्वांडो से बढ़ रहा आत्मरक्षा का विश्वास

भाविप विवेकानंद का अभिरुचि शिविर

करौली Updated: June 08, 2022 11:35:46 pm



हिण्डौनसिटी. ग्रीष्मावकाश में भारत विकास परिषद की शाखा विवेकानंद की ओर लग रहे अभिरुचि शिविर में महिलाएं एवं युवतियां विविध के कला कौशल का प्रशिक्षण ले रही है। इसमेंं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा के नृत्य से लेकर स्टाइलिस लेखन कर्सिव राइटिंग के गुरु सिखाए जा रहे हैं।

मेहंदी मांढना एवं नृत्य सीखने के महिलाओं एवं बालिकाओं में खासा उत्साह है। वहीं ताइक्वांडो के पंच ट्रिक्स आत्मरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा रही हैं।

मोहन नगर में छोटा पार्क के पास एक निजी विद्यालय के भवन में चल रहे शिविर में कुछ नया सीखने की ललक का नजारा देखते ही बन रहा है। शिविर में नौ अभिरुचियों की कक्षाओं में काफी संख्या में संभागी के गायन, वादन, नृत्य आदि सीख रही है। शिविर संयोजक ललिता बंसल ने बताया कि 4 जून से शुरू हुए शिविर में प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक दो घंटे अभिरुचियों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। जिनमें उमा भारती ब्युटीशियन, स्नेहा मेहंदी मांढना, अनमोल बागरैनिया शास्त्रीय संगीत, राजेंद्र कुमार इंग्लिश स्पोकन, रामबृजसिंह व प्रीति गुर्जर ताईक्वांडो, श्रेया व भूमिका गोयल नृत्य, रजनी गुप्ता कर्सिव राइटिंग व पूजा गोयल बैग किट व सिलाई कला का प्रशिक्षण दे रही है। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद के अध्यक्ष मुकेश जिंदल व प्रांतीय पदाधिकारी मनीष आर्य ने बताया कि शिविर 13 जून तक चलेगा। शिविर का किया अवलोकन-

शाखा सचिव नानकचंद गुप्ता ने बताया कि अभिरुचि शिविर का प्रतिदिन गणमान्य जन अवलोकन करने आ रहे हैं। गत दिवस भाविप के प्रांतीय पदाधिकारी निरंजन शर्मा व सुबोध कुमार जैन ने शिविर के पांच दिन के सत्र का अवलोकन किया। अतिथियों ने कक्षाओं में पहुंच अभिरुचि विधाओं के प्रशिक्षण की जानकारी ली। सत्र के समापन पर परिषद अध्यक्ष मुकेश जिंदल ने अतिथियों का माला-साफा पहना व स्वामी विवेकानंद का चित्रपट भेंट का अभिनंदन किया। पढ़ना जारी रखे

