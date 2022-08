करौली जिले में कुख्यात केशव डकैत की एंट्री, बंदूक की नोंक पर ठेकेदार से मांगा टेरर टैक्स

Entry of notorious Keshav dacoit in Karauli district, sought terror tax from contractor at gun point

पहले गिरोह के सदस्य आए और रेलवे अंडरपास बना रहे मजदूरों से मारपीट कर छीन ले गए आधा दर्जन मोबाइल

फिर आया धमकी भरा फोन, डकैत बोला-खेरिया का मंदिर पर ढाई लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो जान से मार दूंगा

सूरौठ थाने में ठेकेदार के मुनीम ने दर्ज कराई प्राथमिकी

करौली Published: August 09, 2022 11:51:54 pm

हिण्डौनसिटी. राजस्थान, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश की पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर की गैंग अब करौली जिले में सक्रिय होने लगी है। गैंग के सदस्यों द्वारा सूरौठ थाना क्षेत्र के कसाने का नंगला गांव में रेलवे अंडरपास बना रहे मजदूरों से मारपीट कर मोबाइलों को छीन ले जाने तथा ठेकेदार से ढाई लाख रुपए का टेरर टैक्स मांगने का मामला सामने आया है।

करौली जिले में कुख्यात केशव डकैत की एंट्री, बंदूक की नोंक पर ठेकेदार से मांगा टेरर टैक्स,करौली जिले में कुख्यात केशव डकैत की एंट्री, बंदूक की नोंक पर ठेकेदार से मांगा टेरर टैक्स,करौली जिले में कुख्यात केशव डकैत की एंट्री, बंदूक की नोंक पर ठेकेदार से मांगा टेरर टैक्स

डकैत की धमकी से डरे ठेकेदार ने अंडरपास का निर्माण कार्य बंद कर दिया है। सूचना पर पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर पुलिस और आरएसी का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया है। साथ ही करौली व धौलपुर जिले की करीब आधा दर्जन पुलिस टीमें चंबल के बीहड़ों के साथ सुदूरवर्ती डांग इलाकों में लगातार कॉम्बिंग कर केशव और उसके साथियों को ढूंढने में जुटी हैं। डकैत केशव पर तीनों राज्यों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर डेढ़ लाख रुपए का ईनाम भी घोषित हैं। 3 बाइकों पर आए 9 डकैत, बंदूक दिखाई और छीन ले गए 6 मोबाइल

पुलिस के अनुसार दिल्ली-मुम्बई रेलमार्ग पर कसाने का नंगला के फाटक के पास रेलवे लाइन के नीचे होकर अंडरपास बनाने का कार्य बीकानेर की निर्माण एजेंसी श्री करणी ट्रेडर्स कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण श्रमिक रात को वहीं रहते हैं। बीते 3 अगस्त की रात को करीब साढ़े 11 से 12 बजे के बीच तीन बाइकों पर सवार होकर नौ जने आए, इनमें से तीन के पास हथियार थे। बदमाशों ने मजदूरों को जगाया और बंदूक की नोंक पर मारपीट की। इसके बाद उनसे छह मोबाइल छीन लिए। जाते समय बदमाश कहकर गए कि, वे डकैत केशव गुर्जर की गैंग के सदस्य हैं। ठेकेदार से कह देना कि, अंडरपास का काम बंद कर दे। इसके बाद साइट पर मुनीम का काम संभाल रहे चुरू निवासी रघुवीर राजपूत ने 4 अगस्त को मामले की प्राथमिकी सूरौठ थाने पर दर्ज कराई। डरे हुए मजदूरों ने काम भी बंद कर दिया। चौकीदार को आया केशव का व्हाट्सएप कॉल-

पुलिस के अनुसार साइट पर चौकीदारी करने वाले बीकानेर निवासी चैनसिंह के मोबाइल पर 6 अगस्त को एक नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया। फोन करने वाले ने स्वयं को डकैत केशव गुर्जर होना बताते हुए कहा कि खेरिया का मंदिर पर ढाई लाख रुपए ठेकेदार से कहकर पहुंचवा देना, नहीं तो जान से मार दूंगा। पहले मजदूरों से मारपीट कर मोबाइलों को छीन ले जाने तथा फिर मोबाइल पर फोन कर टेरर टैक्स के रुप में ढाई लाख रुपए की डिमांड करने के बाद पुलिस कप्तान नारायण टोंगस से गंभीरता से लिया। इसके बाद जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी), सूरौठ, लांगरा, मासलपुर व करौली सदर थानों की पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। दस्युओं के ठिकाने और परिचितों के घर दी जा रहीं दबिश-

करौली पुलिस की टीमें धौलपुर पुलिस के सहयोग से लगातार चम्बल के बीहडों में दस्युओं के संभावित ठिकानों और उनके संदिग्ध परिचित व सहयोगियों के घरों पर दबिश देने में लगी हैं। पुलिस अब तक सकरघटा, जमूरा, डांडा, सिंघनपुर, खरेटपुर, बसेडी, नादनपुर, बाडी सदर, गढ़ी बाजना, जसौरा की डांग, खेडे का बालाजी, धौलपुर, भरतपुर व यूपी के रंधीरगढ़ तक खाक छान चुकी है, लेकिन ना तो केशव डकैत का पता है और ना ही उसके गिरोह के सदस्यों का। हालांकि एक स्थान पर दबिश के दौरान पुलिस ने एक पल्सर बाइक को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह बाइक 3 अगस्त की रात को हुई वारदात में काम ली गई थी। प्रदेश के टॉप तीन बदमाशों में शामिल है डकैत केशव

डकैत केशव गुर्जर मूलत: धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के टपुआ सायपुर गंाव का रहने वाला है। उसका मूवमेंट ज्यादातर ज्यादातर धौलपुर से सटे चंबल के इलाकों में रहता है। इसके अलावा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में भी उसकी तूती बोलती है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के पुलिस मुख्यालयों की ओर से उसकी गिरफ्तारी पर लगभत डेढ़ लाख रुपए का इनाम घोषित है। इतना ही नहीं राजस्थान पुलिस ने उसे प्रदेश के टॉप तीन बदमाशों में शामिल कर रखा है। शरण देने वालों पर होगी कार्रवाई-

डकैत केशव की गैंग के द्वारा सूरौठ थाना क्षेत्र में अंडरपास निर्माण कंपनी के मजदूरों से मारपीट करने व ठेकेदार को धमकाने का मामला सामने आया है। बदमाशो को पकडने के लिए डीएसटी एवं चार-पांच थाना प्रभारियों के नेतृत्व में आधा दर्जन पुलिस टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रहीं हैं। दस्युओं को शरण देने वाले एवं उनके संदिग्ध परिचितों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।-

नारायण टोंगस, जिला पुलिस अधीक्षक, करौली। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें