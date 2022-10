पहले कलक्टर-एसपी ने किया फ्लैग मार्च, फिर निकली दुर्गा प्रतिमाओं की निकली विसर्जन यात्रा

First Collector-SP did flag march, then went out for immersion journey of Durga idols



-बैण्डबाजे की देवी गीतों की धुनों पर झूमे श्रद्धालु, पुलिस-प्रशासन रहा चौकस

करौली Published: October 04, 2022 11:59:58 pm

हिण्डौनसिटी. देवी आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र पूर्ण होने पर मंगलवार को कलक्ट-एसपी ने पहले फ्लैग मार्च निकाल शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद पूजा पाण्डालों में विराजित दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकाली गई। बैण्ड बाजे के साथ निकली विसर्जन यात्राओं में देवी भजनों की धुनों पर श्रद्धालुओं के झूमने से माहौल भक्तिमय हो गया। विसर्जन यात्राओं के निकलने के दौरान शहर में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

शहर में आधा दर्जन अधिक पाण्डालों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्राओं के निकलने को लेकर सुबह से ही बाजारों, प्रमुख रास्तों व चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात हो गया। साथ ही विसर्जन यात्रा मार्ग पर पुलिस गश्त रही। पाण्डालों से विसर्जन यात्राओं के शुरु होने से पहले कलक्टर अंकित कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस की अगुुआई में डीएसपी कार्यालय से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस व आरएसी के जवानों का अमला सदर थाना, डेम्परोड बाजार, पुरानी मंडी बाजार, सराफा बाजार, घाटी बाजार, नीम का बाजार बिजली खां चौक , ब्यानिया पाड़ा होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों से निकाला। त्योहारी सीजन में भीड़ भरे बाजार में बड़ी संख्या में पुलिस को देख चौक गए। पुलिस प्रशासन के फ्लैग मार्च के बाद काना हनुमान पाड़ा, शीतलेश्व हनुमान मंदिर, चौबे पाड़ा पूजा पाण्डाल, टीकाकुण्ड हनुमान मंदिर, भुमिया बाबा मंदिर किशन नगर, केसर कॉलोनी व झारेड़ा मोड़ वाल्मीकि बस्ती के पूजा पाण्डाल से शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा निकलने के बाद शाम को प्रतिमाओं को पांचना बांध व जगर बांध में जयकारों के साथ विसर्जित किया गया। विसर्जन से पहले जल के किनारे देवी प्रतिमाओं की सामूहिक महाआरती की गई।

पहले कलक्टर-एसपी ने किया फ्लैग मार्च, फिर निकली दुर्गा प्रतिमाओं की निकली विसर्जन यात्रा

विसर्जन यात्रा में साथ रहा पुलिस जाब्ता

धारा 114 के बीच शहर में निकली दुर्गा विसर्जन यात्राओं में काफी संख्या में पुलिस जाब्ता साथ रहा। टीकाकुण्ड मंदिर से दुर्गापूजा महोत्सव समिति की दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा में सबसे अधिक पुलिस जाप्ता तैनात रहा। विसर्जन यात्रा में एएसपी सुरेश जैफ, एसडीएम अनूपसिंह, डीएसपी किशोरीलाल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी साथ रहेा। वहीं शोभायात्रा के पीछे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का काफिला रहा। स्वागत कर दिखाया सौहार्द

शहर में निकली दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में गंगा-जमुनी सौहार्द की नजर आया। हनुमान टाकीज के पास शोभायात्रा के पहुंचने पर पार्षद सलीम कुरैशी, नगीन, रफीक, असलम, उस्मान, हनीफ, अकरम, ताजुद्दीन, शाहरुख सहित अन्य होगों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारी व समिति के सदस्यों का माला साफा पहना कर स्वागत किया। साथ ही पुष्प वर्षा की भी की। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें