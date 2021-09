प्रशासन की अच्छी पहल: रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हैल्प डेस्क, परीक्षा केंद्रों की मिलेगी जानकारी

Good initiative of administration: Help desk at railway station and bus stand, information about examination centers will be available

रीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एसडीएम ने ली बैठक, सौंपी जिम्मेदारी