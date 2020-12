हिण्डौन नगर परिषद चुनाव: कांग्रेस से दुगने जीते निर्दलीय पार्षद,भाजपा भी बहुमत से दूर

Hindaun Municipal Council Election: Independent councilors won twice as Congress, BJP away from majorityसभापति के चुनाव की कमान आई निर्दलीयों हाथ -कांग्रेस के 13, भाजपा के 18, बसपा का एक व 28 निर्दलीय बने पार्षदपावर, पैसा और पॉलिटिक्स के बीच फंसी हिण्डौन सभापति की सीट