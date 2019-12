ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई जीप, सडक़ पर बिखरी शराब की बोतलें

ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई जीप, सडक़ पर बिखरी शराब की बोतलें

Jeep collided with tractor-trolley, liquor bottles scattered on the road.One dead, three injured, Jaipur referred



-एक जने की हुई मौत, तीन जने घायल, जयपुर किए रैफर