मावठ ने फेरा मंसूबों पर पानी, खलिहाल में भीगी सरसों खेत में पसरा गेहूं

करौलीPublished: Jan 30, 2023 10:43:27 pm Submitted by: Anil dattatrey

Maavath turned water on the plans, soaked mustard in the barn, wheat spread in the field

एकोरासी में गांव में सर्वाधिक 20 एमएम बारिश, बादलों से बढ़ा तापमान

हिण्डौनसिटी. मावठ की बरसात अब फसलों में नुकसान देने लगी है । रात 3 बजे से शुरु हुई बारिश का दौर रुक-रुक कर दोपहर तक चला। रात में बारिश के साथ के तेज हवा चलने से खेतों में गेहूं की फसल पसर गई। वहीं खलिहाल में काट कर रखी अगेती सरसों की फसल भीग गई। इससे फसल के अमृत कहे जाने वाली मावठ की बेवक्त बारिश किसानों के अच्छी पैदावार के मंसूबों पर पानी फेर रही है। गांव एकोरासी के कृषि विज्ञान केंद्र पर सर्वाधित 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं आकाश में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान बढ़ कर 12 डिग्री सैल्सियस हो गया है।

पश्चिमी विक्षोभ बनने बीत दिन से चल मावठ के दौर में सोमवार तडके तेज गर्जना व हवा के झोकों के बारिश हो गई। शहर में स्टेशन रोड़, बाजार, रेलवे ब्रिज के पास सहित कई कॉलोनियों के रास्तों में पानी भर गया। निकासी नहीं होने से प्रमुख रास्तों में रात तक जलभराव के हालात रहे। तहसील कार्यालय में शहर 9 एममए बारिश रिकार्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. एमके नायक ने बताया कि आकाश में बादल अटने से तीन दिन में न्यूनतम तापमान में 11 डिग्री सैल्सियस की बढोतरी हुई है। सुबह हवा चलने से माहौल में एकाएक सर्दी बढ़ गई। हालांकि न्यूनतम तापमान में दूसरे दिन भी बढ़ोतरी होने से धूप नहीं खुलने के बाद भी शीतलहर से राहत रही।

कटकड(हिण्डौनसिटी). पहले पाला के प्रकोप और अब मावठ की मार से किसानों को चिंतित कर दिया है। क्षेत्र में रविवार रात को हुई बारिश से क्षेत्र में खेतों में कटी पड़ी सारसों की फसल भीगकर तर हो गई। फलियों से निकल खेत में दाने बिखर गए। वहीं आस-पास के गांवों में गेहूं की फसल पसर गई।