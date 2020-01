पेयजल के लिए खर्च किए करोड़ों रुपए, फिर भी जनता प्यासी

Millions of rupees spent for drinking water, yet the public thirsty.

Urban Restructured Drinking Water Scheme and Amrit Water Scheme. Some claims of the department on the work of the schemes, some of the ground reality

-शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना व अमृत जल योजना के कार्य पर विभाग के दावे कुछ, जमीनी हकीकत कुछ