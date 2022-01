सर्दी से पपीता की फसल खराब, सिकुडे पत्ते खेत में पौधे हुए ठूंठ

Papaya crop deteriorated due to winter, shrunken leaves were stunted in the field

पपीता उत्पादकों पर सर्दी का सितम

करौली Published: January 19, 2022 11:31:41 pm

पटोंदा.(हिण्डौनसिटी.)

इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी एवं पाले से पपीता के बागों में पौधे नष्ट हो गए। इससे किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आमदनी बढ़ाने के लिए क्षेत्र के कई किसानों ने परम्परागत खेती की बजाय पपीता की बागवानी की थी। इसमें फल आने से पहले की आय की उम्मीदें ठिठुर गई।

सर्दी से पपीता की फसल खराब, सिकुडे पत्ते खेत में पौधे हुए ठूंठ



गांव दानालपुर निवासी कृषक भगतराम मीना, नरसी मीना, कलुआ राम आदि ने बताया कि हजारों रूपए की लागत से करीब दो बीघा खेत में पपीता की पौध रोपण किया था। गत दिनों पड़े पाले एवं कड़ाके की सर्दी के दोर से पपीता के पौधे झुलस गए।

खेत में पपीता के पौधे में बर्फ गिरने से पत्ते गलकर नष्ट हो गए एवं डंठल ही डंठल दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार खेत में खडी टमाटर एवं मिर्च के पौधे भी काले पड़ गए। किसानों ने बताया कि पपीता के पौधे को बचाने के काफी जतन किए लेकिन सर्दी के सितम एवं पाला पडऩे से सब पौधे नष्ट हो गए।

क्षेत्र के गांव पटोंदा, सनेट, दानालपुर, जहानाबाद आदि गांवों में बोई गई पपीता, टमाटर, मिर्च आदि झुलस कर पौधे से पत्ते झड़ गए एवं काले पड़ गए। किसान अपनी फसल को नष्ट होता देख चिंतित नजर आए।

पटोंदा.

इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर से लोग कम्पकपा गए हैं। वहीं से कस्बा सहित आस पास के गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।

आसमान में बादल छाए रहने से दिन भर शीतलहर का जोर रहा। लोग जगह जगह अलाव तापते सर्दी से राहत पाते नजर आए। धूप नहीं निकलने से लोग सुबह से शाम तक घरों में अलाव के सहारे रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें