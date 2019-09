टोल के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले, सड़क जर्जर

हिण्डौन सिटी. महवा-हिण्डौन सिटी मेगा हाइवे पर टोल (Recovered crores of rupees in the name of toll, road is shabby) टैक्स वसूलने के बाद भी सड़क के रख रखाव के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता है। इस कारण से सड़क की हालत खस्ता है और लोगों को हिचकोले के बीच सफर करना मजबूरी है।