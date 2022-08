चार सडक़ों से 70 गांवों की राह होगी सुगम,आज विधायक करेंगे बरगमां रोड का लोकार्पण

करौली Published: August 05, 2022 09:56:19 am

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुख्यालय को इलाके के सैंकडों गावों से जोडऩे वाली चार सडक़ों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 27 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत इन सडक़ों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साढ़े 27 किलोमीटर लम्बाई की सडक़ों के निर्माण के लिए विभाग ने निविदा जारी कर 22करोड़ 16 लाख 64 हजार रुपए के कार्यादेश भी जारी कर दिए हैं। सडक़ निर्माण से हिण्डौन सहित टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के 70 से अधिक गांवों के लोगों का आवामन सुगम हो सकेगा।

विधायक भरोसी लाल जाटव द्वारा शुक्रवार को बरगमां रोड़ से बाइपास तक की मुख्य सडक़ के निर्माण के लिए शिलापट्टिका का अनावरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरीनारायण मीणा ने बताया कि सडक़ों के निर्माण के लिए जयपुर की फर्म मैसर्स बालाजी इन्फ्रा रोड्स प्रा.लि. को निविदा जारी की गई है। 20 जुलाई को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। संवेदक को चारों सडक़ों का निर्माण 10 माह की अवधि में यानि 29 मई 2023 तक पूरा करना होगा। इन सडक़ों का होना है निर्माण-

अधिशासी अभियंता मीणा ने बताया कि देवलेन मोड़ से मूंडिया तक 14 किलोमीटर, अलीपुरा से झारेड़ा तक ढाई किलोमीटर, बरगमां मोड़ से बाइपास तक सवा किलोमीटर, एवं सिकरौदा फाटक से बरगमां-नंगला मीणा-निसूरा तिराहा तक पौने 10 किलोमीटर लंबाई में सडक़ निर्माण कराया जाना है। सभी सडक़ों की चौडाई सात मीटर रहेगी। कई जगहों पर सीसी सडक़ों के अलावा जल निकासी के लिए नाली निर्माण भी कराया जाएगा। इन गांवों को मिलेगा सीधा फायदा-

अधिशासी अभियंता ने बताया कि सूरौठ से लालसर वाया विजयपुरा, बेरखेड़ा, बाजना रेलवे स्टेशन, मूंडिया मोड़, पैंचला, लपावली, भोपुर, बहादुरपुर, अलीपुरा, झारेडा, हिण्डौन, बरगमां, नंगला मीणा, निसूरा, शेखपुरा, किरवाडा, राणौली, महस्वा मोड, कुंजला, मिल्कसराय, सोप शहर, बागौर, गढख़ेड़ा, रायसना व गांवडी तक सडक़ों का चौडाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण होने से सीधे तौर पर शहरवासियों से लेकर ग्रामीणों तक को फायदा मिलेगा। उन्हें जर्जर सडक़ों पर आवागमन की परेशानी से निजात मिल पाएगी। पढ़ना जारी रखे

