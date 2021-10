जिले में चल रही बुवाई, लेकिन इस गांव के खेतों में सरसों की फसल लहलहाई

Sowing going on in the district, but the mustard crop is flourishing in the fields of this village.

-किसानों ने की अगेती बुवाई, बारिश से हुुआ जल्दी फुटान