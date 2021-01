भीलवाड़ा से दूध की अदला-बदली बंद,अब सवाईमाधोपुर को मिला हिण्डौन डेयरी का दूध

Swapping of milk from Bhilwara stopped, now Sawai Madhopur got Hindon dairy milk

भीलवाड़ा डेयरी से अनुबंध हुआ पूरा, हिण्डौन से शुरू हुई दूध की आपूर्ति