रोडवेज को खड़ी कर बस में ही सो गया शराबी चालक

करौली. राजस्थान रोडवेज हिण्डौन सिटी डिपो की बस का (The drunken driver fell asleep in the bus while parking the roadways)चालक मंगलवार को शराब के नशे में धुत्त होकर बस में ही सो गया। जिससे यात्रियों को दूसरे साधनों से जयपुर जाना पड़ा।