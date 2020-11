आदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

The High Court summoned the Collector of this district for non-compliance of ordersगैर मुमकिन रास्ते से नहीं हटे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने तलब किए कलक्टर- मंडावरा फाटक से 60 फीट रोड़ तक अतिक्रमण का मामला