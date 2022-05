01 किलोमीटर तक पीछा कर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूटा साढ़े 10 लाख का सोना

The miscreants looted 10 and a half lakh gold from the bullion trader after chasing for 01 kilometer

-बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने कार सवार व्यापारी पर किया हमला, तमाशबीन बनी रही पब्लिक

-मोहन नगर में हुई वारदात, नई मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज

करौली Published: May 27, 2022 08:36:05 am

हिण्डौनसिटी. शहर के मोहन नगर में रात को शंकर आटा चक्की के पास आधा दर्जन बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी पर हमला कर साढ़े 10 लाख रुपए कीमत का 200 ग्राम सोना लूट लिया। दो बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।

इस दौरान वहां मौजूद दर्जनों लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर नाकबंदी कराई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। मामले में पीडित सर्राफा व्यापारी ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार बयाना रोड़ स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी सर्राफा व्यापारी गौरव सोनी रात करीब 10 बजे सर्राफा बाजार से कार द्वारा मोहन नगर निवासी दोस्त के पास जा रहा था। रास्ते में शंकर आटा चक्की के पास दो बाइकों पर सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने कार के आगे बाइक लगा उसे रोक लिया। तथा सरिया और डंडों से कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने कार के साइड़ शीशा व गेट तोड़ दिया। विरोध करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान बदमाश उसकी जेब में रखे 200 ग्राम सोने को लूटकर ले गए। इस दौरान घटना स्थल पर करीब एक दर्जन लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

ताराचंद जिलाध्यक्ष मनोनीत

हिण्डौनसिटी. गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश मेघवाल ने हिण्डौन की आनंद विहार कॉलोनी निवासी तारांचद जाटव को करौली जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। तारांचद जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। पढ़ना जारी रखे

