रात में खेत में कर रहा था रखवाली, सुबह सूखे कुए में मिला युवक का शव

Was guarding the field at night, the dead body of a young man found in a dry well in the morning

गांव फाजिलाबाद की घटना,पिता का आरोप हत्या कर कुए में फेंक गए शव

करौली Published: May 21, 2022 10:15:02 am

हिण्डौनसिटी. समीप के फाजिलाबाद गांव में एक युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैली गई। सूचना पर नई मण्डी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल राजकीय जिला अस्पताल लेकर आई, जहां मेडीकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। डीएसपी किशोरी लाल ने भी घटनास्थल पहुंच कर परिजन और ग्रामीणों से जानकारी ली तथा अनुसंधान के लिए साक्ष्य जुटाए। मृतक फाजिलाबाद निवासी राजीव (35) पुत्र प्रहलाद मीणा है। मामले में मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार राजीव प्रतिदिन की तरह गुरुवार रात अपने खेत पर हरे चारे की रखवाली करने के लिए गया था। शुक्रवार को सुबह करीब छह बजे कटकरियान का पुरा निवासी लखन उर्फ अतरा जाटव ने परिवारजन संजय मीणा के मोबाइल पर राजीव के कुएं में पड़े होने की सूचना दी। इस पर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत पर पहुंचे, तो कुएं में राजीव पड़ा नजर आया, जबकि जिस गद्दे पर वह सोता था, वह कुएं में अधर में लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर पड़ताल की, तो उसके मूंह व सिर खून से सना हुआ मिला। मौके से उसके पर्स और मोबाइल भी गायब मिले। पुलिस ने संदेह होने पर मौके से एक जने को हिरासत में ले लिया तथा शव को लेकर राजकीय अस्पताल आई, जहां तीन चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। इकलौते पुत्र की मृत्यु होने के बाद पिता प्रहलाद, पत्नी कमलेशी व तीन बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। ज्ञापन सौंप मांगी आर्थिक सहायता मृतक के पिता प्रहलाद मीणा समेत दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंप कर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। मृतक के वृद्ध पिता ने बताया कि राजीव उनके परिवार का इकलौता चिराग था। वही परिवार का खर्च चलाता था, लेकिन अब परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो जाएगा। इसलिए शीघ्र ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिलाई जाए। इस दौरान जगन्नाथ, मुकेश, नरेन्द्र, ओमप्रकाश शर्मा, हरगोविन्द, नेमीचंद, गोपेन्द्र, चरणसिंह, मधूसूदन तिवारी, लोहड़ेराम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

