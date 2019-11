इस कस्बे को तहसील बनाया तो लोगों ने जयपुर पहुंच जताया मुख्यमंत्री का आभार

When this town was made a tehsil, people reached Jaipur and thanked the Chief Minister.Under the leadership of MLA Bharosi Lal Jatav, the people of Surauth welcomed Chief Minister Ashok Gehlot.Invitation to inaugurate newly formed tehsil

विधायक भरोसी लाल जाटव के नेतृत्व में सूरौठ के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया स्वागत

- नवगठित तहसील का उद्घाटन करने का दिया न्यौता