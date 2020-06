'जाने क्यों अकेले रहने को मज़बूर हो गए, यादों के साये भी हमसे दूर हो गए'

जाने क्यों अकेले रहने को मज़बूर हो गए,

यादों के साये भी हमसे दूर हो गए,

हो गए तन्हा इस महफि़ल में,

कि हमारे अपने भी हमसे दूर हो गए:

(Hariyana News ) बेबसी भी ऐसी किसी को बयां नहीं की जा सके। किसी के समझ में (Story of a paralysis person ) उसका मर्म नहीं आ सके। आखिर समझाए तो (Every one left him ) समझाए कैसे जिसकी खुद की समझ में कुछ नहीं आ सके।