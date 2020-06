दुश्मनों को थर्रा देने वाले इस अभिनेता को लेनी पड़ी पुलिस की शरण

(Hariyana News ) कभी अपनी दमदार आवाज (Bollybood News ) और बॉडी से दुश्मनों को थर्रा देने वाले बॉलीवुड के 'ही मैन' के (He man Dharmendra ) के साथ किसी की धोखाधड़ी की मजाल हो सकती है (He man restorant of Karnal )क्या? वह भी ऐसे बेटे के साथ होने पर भी जिसका प्रसिद्ध डॉयलॉग 'जब ढाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।'