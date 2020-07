नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 10 नदियां उफान पर

नेपाल के तराई इलाकों (Heavy rain in Nepal ) में हो रही भारी बारिश से बिहार संकट (Nepal's heavy rain create problem ) में आ गया है। इस बारिश से बिहार में बहने वाली 10 नदियां लबालब (10 rivers over flowing in Bihar ) हो गई हैं। इनमें से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।