मालिक की हालत के मनोविज्ञान का फायदा उठाया इस चालाक चोर ने

(Bihar News ) आपने चोरी की (Rare incident of theft ) घटना देखी-सुनी होंगी किन्तु एक ऐसी घटना जिसमें चोर को मौके के मनोविज्ञान (Thief understand the psychology ) की अच्छी समझ हो, ऐसा मुश्किल से ही होता है। ऐसे ही एक चोर ने मनोवैज्ञानिक रूप से मौके का फायदा उठाया। मालिक अपनी मोटर साइकिल को अपनी आंखों के सामने से (Vechile owner didnot do ) आसानी से जाते हुए देखता रहा और ना तो मोटर साइकिल को पकड़ पाया और ना ही चोर को।