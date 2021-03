वन्यप्राणी शिकार के देश में सर्वाधिक 27 मामलों का डब्ल्यूसीसीबी मध्यक्षेत्र ने किया खुलासा

कटनी. वन्यजीव अपराध नियंत्रण की दिशा में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) भारत, एशिया में टॉप पर है। यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले एशिया इनवायरमेंट इफोर्समेंट अवार्ड 2020 में डब्ल्यूसीसीबी को पहला पुरस्कार दिया है। wccb को तीन साल में इस खिताब से दूसरी बार नवाजा गया है। इससे पहले 2018 में भी यूनाइटेड नेशन ने डब्ल्यूसीसीबी के कार्यों को वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण की दिशा में बेहतर माना था।

बतादें कि डब्ल्यूसीसीबी की देशभर में पांच शाखाएं हैं। इसमें पूर्व क्षेत्र कोलकाता, पश्चिम क्षेत्र मुंबई, दक्षिण क्षेत्र चेन्नई, उत्तर क्षेत्र दिल्ली और मध्यक्षेत्र जबलपुर शामिल है। मध्यक्षेत्र जबलपुर में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में डब्ल्यूसीसीबी ने बीते साल भर में देशभर में वन्यप्राणी शिकार से जुड़े सर्वाधिक 27 मामलों पर कार्रवाई की है।

Happy to note that India's @WCCBHQ has received the prestigious Asia Environmental Enforcement Award 2020, given by @UNEP .



WCCB getting this award twice in three years is a testimony of India's commitment towards ending wildlife crime. pic.twitter.com/5HSEGHK5vj