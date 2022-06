West Bengal-हावड़ा के बाउडिय़ा में मृत भाजपा समर्थक के घर नहीं जा पाई अग्निमित्रा पाल

West Bengal-हावड़ा के बाउडिय़ा में मृत भाजपा समर्थक के घर नहीं जा पाई अग्निमित्रा पाल

West Bengal- हावड़ा जिले के उलूबेडिय़ा के बाउडिय़ा में मृत भाजपा समर्थक श्रीकांत राय के घर जाने से भाजपा नेत्री अग्नि मित्रा पाल को शनिवार को पुलिस ने रोक दिया। Agnimitra Pal could not go to the house of the dead BJP supporter in Howrah's Baudia . उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी बैरिकेडिंग कर रखे थे। उनके वाहन को जाने नहीं दिया गया।

कोलकाता Updated: June 18, 2022 10:31:54 pm

पुलिस ने जाने से रोका

-कहा, जाने से होगी शांति भंग कोलकाता. West Bengal हावड़ा जिले के उलूबेडिय़ा के बाउडिय़ा में मृत भाजपा समर्थक श्रीकांत राय के घर जाने से भाजपा नेत्री अग्नि मित्रा पाल को शनिवार को पुलिस ने रोक दिया। उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी बैरिकेडिंग कर रखे थे। उनके वाहन को जाने नहीं दिया गया। पुलिस ने इलाके की शांति भंग होने की अशंका जताते हुए और धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। उन्हें पांचला मोड़ से बाउडिय़ा जाने वाले रास्ते से पहले राजमार्ग संख्या 16 पर ही रोक दिया गया। बाउडिय़ा निवासी श्रीकांत राय की पिछले मंगलवार को न्यायिक हिरासत में बीमार होने के कारण मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि जेल की हिरासत में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। शनिवार को भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल उनके घर जाना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने उसे राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के पांचला मोड़़ के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान कुछ देर बाद भाजपा नेत्री वापस चली गई। हावड़ा ग्रामीण के अध्यक्ष अरून उदय पाल चौधरी ने कहा कि श्रीकांत राय को पुलिस ने पिटाई की और जेल में वह अस्वस्थ हो गया। उसे उलूबेडिय़ा अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया गया और मंगलवार को उसकी मौत हो गई।

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार



हावड़ा मेंं नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता को उदयनारायणपुर थाने की पुलिस ने उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार भाजपा नेता का नाम सुमित रंजन कड़ार बताया है। वे पिछले विधानसभा चुनाव में उदयनारायणपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार थे।

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार

एक युवक ने कराई थी शिकायत कुछ दिन पहले जिन युवक युवतियों ने नौकरी की चाह में उन्हें रुपये दिए थे। उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिए हुए रुपये की मांग की थी। इस दौरान उदयनारायणपुर के उत्तर चांदचक के निवासी युवक चन्द्र शेखर ने आरोप लगाया कि 2015 में उससे नौकरी देने के नाम पर भाजपा नेता सुमित रंजन ने दो लाख रुपये लिए थे। लेकिन अभी तक उसे न नौकरी मिली और ना ही उसके दो लाख रुपये वापस किए गए। भाजपा के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव उसने उदयनारायणपुर थाने में शिकायत करते हुए कहा कि सुमित रंजन 2021 विधानसभा चुनाव में उदयनारायणपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा नौकरी के लिए रुपये देने वालों का आरोप है कि सुमित रंजन ने विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी देने के नाम पर कई छात्रों से लाखों रुपये लिए थे। नौकरी न मिलने पर कई युवकों को रुपये लौटाने का अश्वासन दिया था। इस बावत उसने कुछ को चेक दिया था जो बाउंस हो गया। सुमित रंजन को पुलिस ने उलूबेडिय़ा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष अरूण उदय पाल ने कहा कि इस मामले का विचार कोर्ट करेंगा। अगर वे दोषी होगें तो कानून अपना काम करेंगा और निर्दोष होगे तो बरी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद से उनका पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। पढ़ना जारी रखे

