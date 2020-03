CORONA ALERT: कोरोना के डर से भागा और बन गया कारपेंटर करोड़पति

CORONA ALERT BENGAL: Carona ran away from fear of Corona and became a millionaireएक लॉटरी ने बदल दी केरल में कार्यरत मुर्शिदाबाद निवासी इजारुल की किस्मत, कोरोना के खौफ से केरल में काम बंद कर लौटना पड़ा था गांव