LAST JOURNEY OF BK BIRLA: नम आंखों से हजारों लोगों ने दी बीके बिड़ला को अंतिम विदाई

LAST JOURNEY OF BK BIRLA: huge gatherings of prople arrived at birla park,kolkata: दादा के पार्थिव शरीर को बार-बार निहारते और आंसू रोकते नजर आए कुमारमंगलम- परिजनों के अलावा अनेक मशहूर उद्योगपति-समाजसेवियों ने अर्पित की पुष्पांजलि