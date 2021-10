लिलुआ दर्दनाक कांड के पीछे कहीं आर्थिक तंगी तो नहीं -रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस

west bengal, howrah

हावड़ा के लिलुआ में दिल दहला देने वाली घटना का रहस्य अभी खुला नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी यह एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि पत्नी व बेटी की हत्या कर खुद फांसी पर अभिजीत दास क्यों लटक गया? इसके पीछे आर्थिक तंगी तो नहीं है? Is there any financial constraint behind Liluah's painful case? Police engaged in solving the mystery बहरहाल पुलिस सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत जल्द ही कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है।

पुलिस का कहना है कि बेटे की मौत के बाद अभिजीत की मां भी सदमे में है। इसके अलावा अभिजीत के ससुराल के लोग भी इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं।

पुलिस ने बताया कि अभिजीत की डॉनबॉस्को में एक दुकान भी है। वहां से मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। यहां तक कि उसने अपने पत्नी के इलाज के लिए अपने ससुर से पैसे भी लिए थे। जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। इसके अलावा कई लोगों से लेन-देन की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है, जो किसी तरह की लेनदेन की बात को स्वीकार किया हो।

पुलिस का कहना है कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से अभिजीत ने अपनी पत्नी देवजानी दास और बेटी समरागी दास को हथौड़े से वार कर हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। पुलिस का कहना है कि धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी अभिजीत की मां और अभीजीत के ससुराल के लोग भी काफी सदमे में है। इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की गई है। समय आने पर अभिजीत की मां और उसके ससुर मृत्युंजय मित्रा से इस संबंध पूछताछ की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभिजीत दास का व्यवसाय काफी मंदा चल रहा था। उसने आर्थिक संकट के कारण इस तरह का कदम उठाया या इसके पीछे कोई और कहानी है, यह तो पुलिस ही पता लगा सकती है।