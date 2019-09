जहां बाबुल सुप्रियो पर हुआ हमला, राज्यपाल को घेरा वह विश्वविद्यालय है चरम वामपंथियों का गढ़

कोलकाता. महानगर कोलकाता (Kolkata) का जादवपुर (Jadavpur) विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यहां केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला हुआ है। उन्हें घंटों से बंधक बनाकर रखा गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हें रिहा करने गए तो उन्हें भी घेर कर रखा गया। विवि के कुलपति इन सब घटनाक्रम के बीच बीमार हो गए। विवि में छात्र संगठन एसएफआइ के कार्यालय में तोडफ़ोड़ हो गई है। अभाविप के कथित समर्थक विवि को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पुलिस भी तैनात है। कुलपति ने पुलिस कार्रवाई की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

किस लिए इतना विवाद। दरअसल गुरुवार को केन्द्रीय मंत्री एक व्याख्यान में हिस्सा लेने विवि पहुंचे। वामपंथी छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया। नारेबाजी की, इसी बीच बाबुल सुप्रियो पर हमला हुआ।

Disgraceful scenes in Jadavpur University as pro-Naxal students supporting azadi in Kashmir block entry of @SuPriyoBabul. All this happening despite attempt by VC to appeal for calm. This is the state of some of our universities where a small minority flex their muscles