ममता बोलीं संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में हो एनआरसी पर जनमत संग्रह

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नागिकता संशोधन अधिनियम और एनआसी पर केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कड़ा हमला बोला है। उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार पर सीएए और एनआरसी को लेकर जनमत संग्रह की मांग की है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के छात्र युवा संगठन की रैली में कहा कि आजादी के कई वर्षों के बाद हमें नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत है। वे मांग करती हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर जनमत संग्रह कराया जाए जिसे संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे।

इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह के बाद देखते हैं कि कौन जीतता है। केन्द्र सरकार को चुनौती देते हुए ममता ने आगे कहा कि अगर केन्द्र सरकार हारती है तो उन्हें इस्तीफा देकर जाना होगा। ममता ने कहा कि वे चुनौती देते हैं देश को फेसबुक और सांप्रदायिक दंगों का इस्तेमाल कर विभाजित करने की कोशिश न की जाए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तब कहां थे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। यह शर्मनाक है कि हमारे अभिभावकों को दस्तावेज निकालने पड़ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आधार जरूरी है, अब कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है। भाजपा को भले ही 32 फीसदी वोट मिले लेकिन 68 फीसदी लोगों ने भाजपा को मत नहीं दिया है।

