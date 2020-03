Mamata's anger on Sourav Ganguly : कोलकाता वनडे रद्द हुआ तो सौरव गांगुली पर भडक़ी ममता

नाइलाज Corona Virus के प्रकोप फैलने के खतरे को देखते हुए India-South Africa one day cricket mach सीरीज रद्द किया गया तो weast Bengal की chief minister Mamta Banerjee Board of cricket control of India (BCCI) के अध्यक्ष Saurav Ganguli पर क्यों भडक़ गई।